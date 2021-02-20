Армия В преддверии Дня Защитника Отечества Командующий войсками ЦВО поздравил ветеранов и сотрудников завода имени Калинина Алексей Курильченко Ветераны завода были награждены памятными медалями. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин посетил машиностроительный завод имени М.И. Калинина в Екатеринбурге и поздравил его ветеранов и сотрудников с предстоящим Днем Защитника Отечества. Трем членам совета ветеранов предприятия были вручены памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», еще трое сотрудников завода награждены грамотами. «В этом году предприятие отмечает 155 лет своей истории. Я хочу сказать слова благодарности вам, работникам этого замечательного предприятия, за то, что вы создаете самую лучшую на сегодняшний и, уверен, завтрашний день зенитно-ракетную технику в мире», - заявил Лапин. Также Лапин провел встречу с генеральным директором завода Николаем Клейном и осмотрел современные образцы военной техники и гражданской продукции, которые производит завод, а также посетил музей предприятия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика