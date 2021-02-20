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Военные медики завершили вакцинацию российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Андрей Аркадьев
18:01 20.02.2021
Перед вакцинацией все проходят обязательный медосмотр с измерением температуры и тестированием на наличие антител.
Военные медики завершили вакцинацию российских миротворцев в Нагорном Карабахе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Нагорном Карабахе завершилась вакцинация от коронавируса российского миротворческого контингента. Второй компонент «Спутника V» получили около двух тысяч военнослужащих.

Прививки делали на добровольной основе в развернутом мобильном полевом госпитале и на наблюдательных постах выездными бригадами медиков. Вакцину доставляли в специальных термоконтейнерах, чтобы обеспечить ее сохранность.

Перед введением препарата военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр и обязательное тестирование на наличие антител. Вакцинация состоит из двух этапов введения препарата - второй из них проводится через три недели после первого.

Прививки делаются добровольно, исключительно с письменного согласия вакцинируемых. После введения вакцины медики контролируют состояние привитых.

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