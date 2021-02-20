Военные медики завершили вакцинацию российских миротворцев в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе завершилась вакцинация от коронавируса российского миротворческого контингента. Второй компонент «Спутника V» получили около двух тысяч военнослужащих.

Прививки делали на добровольной основе в развернутом мобильном полевом госпитале и на наблюдательных постах выездными бригадами медиков. Вакцину доставляли в специальных термоконтейнерах, чтобы обеспечить ее сохранность.

Перед введением препарата военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр и обязательное тестирование на наличие антител. Вакцинация состоит из двух этапов введения препарата - второй из них проводится через три недели после первого.

Прививки делаются добровольно, исключительно с письменного согласия вакцинируемых. После введения вакцины медики контролируют состояние привитых.