Армия Замминистра обороны Фомин посетил Новосибирское высшее военное командное училище Андрей Аркадьев Замглавы военного ведомства вручил награды отличившимся военнослужащим и гражданским служащим училища, а также медали Минобороны иностранным слушателям. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетил Новосибирское высшее военное командное училище и принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, сообщило военное ведомство. «Эта дата очень важна. Мы чтим память павших, погибших воинов, благодаря которым мы с вами живем в мире и в добром соседстве на нашей прекрасной земле. Мы никогда не должны забывать эту дату и никому не должны позволять переписать историю», - сказал Фомин. Он также отметил, что училище является кузницей настоящих профессионалов. Его выпускники всегда проявляли честь, доблесть, мужество, отвагу. Генерал-полковник Александр Фомин и представители Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации возложили цветы на Мемориале героям Отечества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика