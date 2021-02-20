Замминистра обороны Фомин посетил Новосибирское высшее военное командное училище
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетил Новосибирское высшее военное командное училище и принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, сообщило военное ведомство.
«Эта дата очень важна. Мы чтим память павших, погибших воинов, благодаря которым мы с вами живем в мире и в добром соседстве на нашей прекрасной земле. Мы никогда не должны забывать эту дату и никому не должны позволять переписать историю», - сказал Фомин.
Он также отметил, что училище является кузницей настоящих профессионалов. Его выпускники всегда проявляли честь, доблесть, мужество, отвагу.
Генерал-полковник Александр Фомин и представители Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации возложили цветы на Мемориале героям Отечества.