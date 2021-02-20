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Замминистра обороны Фомин посетил Новосибирское высшее военное командное училище

Андрей Аркадьев
14:09 20.02.2021
Замглавы военного ведомства вручил награды отличившимся военнослужащим и гражданским служащим училища, а также медали Минобороны иностранным слушателям. 
Замминистра обороны Фомин посетил Новосибирское высшее военное командное училище
© Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетил Новосибирское высшее военное командное училище и принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, сообщило военное ведомство.

«Эта дата очень важна. Мы чтим память павших, погибших воинов, благодаря которым мы с вами живем в мире и в добром соседстве на нашей прекрасной земле. Мы никогда не должны забывать эту дату и никому не должны позволять переписать историю», - сказал Фомин.

Он также отметил, что училище является кузницей настоящих профессионалов. Его выпускники всегда проявляли честь, доблесть, мужество, отвагу.

Генерал-полковник Александр Фомин и представители Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации возложили цветы на Мемориале героям Отечества.

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