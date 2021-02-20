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Замминистра обороны Фомин проверил подготовку курсантов НВВКУ к АрМИ

Андрей Аркадьев
14:26 20.02.2021
Курсанты активно принимают участие в Играх, состязаясь в конкурсах «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж» и «Саянский марш».
Замминистра обороны Фомин проверил подготовку курсантов НВВКУ к АрМИ
© Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин во время посещения Новосибирского высшего военного командного училища проверил подготовку курсантов к Международным армейским играм.

На полигоне Кольцово воспитанники училища продемонстрировали свои навыки в выполнении комплекса препятствий «Тропа разведчика», упражнения армейской тактической стрельбы, а также отработали нормативы зачетного упражнения по вождению БМП-2 в рамках подготовки к Всеармейскому этапу конкурсов «Отличник войсковой разведки» и «Снайперский рубеж».

Курсанты НВВКУ активно принимают участие в Международных армейских играх, состязаясь в конкурсах «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж» и «Саянский марш».

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