Замминистра обороны Фомин проверил подготовку курсантов НВВКУ к АрМИ

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин во время посещения Новосибирского высшего военного командного училища проверил подготовку курсантов к Международным армейским играм.

На полигоне Кольцово воспитанники училища продемонстрировали свои навыки в выполнении комплекса препятствий «Тропа разведчика», упражнения армейской тактической стрельбы, а также отработали нормативы зачетного упражнения по вождению БМП-2 в рамках подготовки к Всеармейскому этапу конкурсов «Отличник войсковой разведки» и «Снайперский рубеж».

Курсанты НВВКУ активно принимают участие в Международных армейских играх, состязаясь в конкурсах «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж» и «Саянский марш».