Резвая «Ракушка»: ульяновские десантники прокатились на скорости по заснеженному полигону

В Ульяновской области на полигоне Поливно были проведены занятия десантников по скоростному вождению на БТР-МДМ «Ракушка». Во время тренировки военнослужащие преодолели трассу с препятствиями, сообщает Министерство обороны РФ.

Механики-водители отработали маневрирование на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. На протяжении всего маршрута движения для создания условий реального боя применялись средства имитации.

БТР-МДМ «Ракушка-М» - многоцелевой десантный модернизированный бронетранспортер. Предназначен для повышения мобильности сил десанта и их быстрой переброски в нужный район. Бронетранспортер способен плавать и ездить по пересеченной местности. На шоссе машина разгоняется до 70 км/ч и способна без дозаправки перевезти 13 десантников на расстояние до 500 км. Кроме того, «Ракушка» отлично подходит для доставки боеприпасов, запчастей для боевой техники и горюче-смазочных материалов.