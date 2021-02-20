Помочь гражданским: военные освобождают автомобили крымчан из снежного плена

Военнослужащие подразделений армейского корпуса Черноморского флота России помогают населению Крыма разобраться с обильным снегопадом.

Командование Южного военного округа приняло решение оказать эту помощь по обращению Правительства Крыма.

Военнослужащие направили инженерную технику на участок трассы Новониколаевка-Керчь, где на протяжении более 40 километров происходят застревания автомобилей в снежных заносах. В деле используются инженерная машина разграждения, машина техпомощи, ремонтно-эвакуационные машины и трал.

Военные эвакуировали около 30 автомобилей, от легковушек до застрявших в снегу большегрузных машин.

Всего помощью застрявшим в снегу занимаются 20 военнослужащих и 6 единиц инженерной техники Черноморского флота.