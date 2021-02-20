Возвращение легенды: чемпионы мира по Танковому биатлону опробовали Т-34 в Бурятии

В Бурятии состоялся заезд экипажей чемпионов мира по Танковому биатлону 2018-2020 годов на легендарном танке Т-34, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Боевая машина была восстановлена военнослужащим ремонтно-восстановительного батальона.

Перед заездом, танкисты продемонстрировали свое мастерство в выполнении нормативов по загрузке боеприпасов, прохождении специальной трассы с преодолением препятствий на танке Т-72Б.

После чего чемпионы без подготовки выполнили те же самые элементы на танке Т-34, сравнили его с современным танков Т-72Б3, на котором выступали на мировой арене и поделились своими впечатлениями. По словам военнослужащих, им впервые посчастливилось управлять танком, на котором воевали наши деды, ветераны Великой Отечественной войны. Большой разницы в выполнении нормативов и управлении танкисты не заметили, отличались лишь боеприпасы, расположение люков и габариты машины.

Стоит отметить, что старший сержант Иван Осеев в 2019 году на международном этапе конкурса «Танковый биатлон» стал чемпионом мира и разогнав танк Т-72Б3 до 84 км/ч установил рекорд скорости. Наводчик старшина Бато Цыдыпов является двукратным чемпионом танкового биатлона, первый титул чемпиона он получил в 2015 году.

В ходе ежедневной деятельности на полигоне Бурдуны (Республика Бурятия) чемпионы мира проводят занятия с танковыми экипажами по разработанной ими системе обучения. Передают свой опыт, делятся секретами.

Занятия проходят по этапам, с тщательным разбором и отработкой каждого элемента. Инструктор-чемпион занимается с экипажами на тех учебных точках, где в ходе выступлений он показывал лучшие результаты. Военнослужащие делятся своим опытом и секретами в ходе выполнения нормативов.

Отметим, что в общевойсковом объединении ВВО проходят службу 8 чемпионов Танкового биатлона. Начиная с 2018 года на международных этапах конкурса, танковые экипажи ежегодно подтверждали статус лучших танкистов в мире.

Напомним, танк Т-34, который теперь может перемещаться своим ходом, по инициативе командования общевойсковой армии ВВО был снят с постамента и восстановлен. В прошлом году в день празднования 75-летия Победы советских войск в Великой Отечественной войне, легендарный танк с копией Знаменем Победы впервые прошел по главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну современной военной техники.