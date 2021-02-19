Под крылом самолета: молодые летчики прошли проверку на меткость на Су-27 под Калининградом

В Калининградской области молодые летчики Балтийского флота провели учения на истребителях Су-27, совершив первые запуски самонаводящихся ракет. Стрельба по воздушной мишени, выход из атаки с максимальным креном и возвращение на базу. Под крылом самолета ракета класса «воздух-воздух» с тепловой головкой самонаведения - Р-73.

Сегодня в бой идет одна молодежь. В истребительном авиаполку Балтфлота ставят на крыло лейтенантов. Перед самым вылетом штурман уточняет задачу и напоминает на что надо обратить внимание.

Сценарий летного тактического учения то и дело меняется. Очередная вводная внезапно поднимает в воздух сразу весь летный состав эскадрильи. Летчики одновременно занимают места в кабинах, техники готовят все истребители сразу. Элемент называется вывод из под удара - действовать надо очень быстро, поскольку интервал взлета 30 секунд.

На взлетную полосу истребители вышли один за другим. Главная задача - максимально быстро подняться в воздух пока «противник» не нанес удар по аэродрому и уйти на запасной.

«Хочу сказать спасибо все-таки краснодарскому училищу - хороший уровень подготовки, позволяющий в боевых частях за достаточно короткий срок готовить лейтенантов до достаточно серьезного уровня. Задача у нас одна - несение боевого дежурства по противовоздушной обороне калининградской области и России в целом», - отметил командир истребительного авиационного полка Алексей Малафеев.

Летное тактическое учение для лейтенантов вроде экзамена на аттестат зрелости в полку. Полностью готовые к несению боевого дежурства приступают к охране воздушных границ самого западного региона страны.