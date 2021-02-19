В Заполярье летчики вакцинировались первым компонентом «Спутника V»

В Заполярье стартовала вакцинация летчиков дальней авиации от коронавируса. Первая партия препарата «Спутник V», разработанного институтом Гамалеи при участии Минобороны, поступила в Мурманскую область.

Прививка уже была сделана командному составу и военнослужащим на боевом дежурстве. Вторым компонентом препарата они смогут привиться через 21 день, а пока за их состоянием наблюдают медики.

В то же время, в Западном военном округе вакцину уже получили более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей. «Спутник V» был доставлен самолетом в специальных мобильных термоконтейнерах , после чего его распределили между соединениями и воинскими частями в нескольких регионах.

В ближайшее время будут привиты еще сорок тысяч военнослужащих, в числе которых участники парада Победы. Они ожидают второй компонент вакцины. Всего в ЗВО дополнительно было направлено более 55 тысяч доз.