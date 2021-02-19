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Моряки-кадеты в Кронштадте освоили навыки кораблевождения на тренажере «Шторм»

Валентина Пескова
05:00 19.02.2021
На тренажере можно смоделировать около 20 различных задач, в том числе при возникновении нештатных ситуаций.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В преддверии Дня защитника Отечества в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе прошли открытые занятия воспитанников на учебно-тренировочном комплексе «Шторм». Современный тренажер позволяет кадетам получить практические навыки рулевого на малоразмерном судне и корабле среднего водоизмещения.

Во время занятий юные моряки познакомились с основами кораблевождения, повысив уровень своей практической подготовки, и отработали первичные навыки маневрирования и швартовки. Тренажер «Шторм» оснащен 18 индивидуальными компьютеризированными рабочими местами и даже мостиком корабля, на котором расположены рулевые устройства, а также приборы, где отображается скорость хода и проложенный курс.

Благодаря возможностям учебно-тренировочного комплекса инструктор может значительно усложнить обстановку в районе плавания, моделируя различные погодные явления - дождь, туман или ветер. Усилив условное волнение моря с помощью приборов, кадеты могут попасть в условия от небольшой качки до шторма. На четырех экранах-панелях можно изменить количество присутствующих в акватории судов, а также создать абсолютно реалистичные условия швартовки к причалам.

Всего на умном тренажере можно смоделировать около 20 различных задач. По внезапной команде инструктора может возникнуть ситуация «человек за бортом», что потребует от обучающихся срочно принять решение и совершить маневрирование кораблем для оказания помощи тонущему человеку.

Во время занятий воспитанники кадетского корпуса продемонстрировали также свои достижения в области конструирования, программирования и 3D-моделирования. В рамках программы инженерно-технической подготовки учащиеся также изучают инновационное судомоделирование, робототехнику, баллистику и навигацию, а также создают и управляют БПЛА.

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