В Минобороны Израиля поблагодарили Сергея Шойгу за помощь в возвращении гражданки страны из Сирии

Гражданка Израиля была возвращена домой из Сирии, куда попала по ошибке. Об этом сообщил министр обороны Израиля Биньямин Ганц. Он отметил, что помощь в проведении операции по возвращению обеспечил Министр обороны РФ Сергей Шойгу и правительство России.

«Я благодарю министра обороны России Сергея Шойгу и российское правительство за помощь в гуманитарном вопросе - возвращении гражданки Израиля из Сирии», - заявил Ганц.

По его словам, сообщение о задержании гражданки Израиля сирийскими силами безопасности было получено две недели назад. После этого Ганц обратился к Шойгу с просьбой обеспечить посредничество России в вопросе обмена заключенными. После успешного обмена, женщина была доставлена на родину.