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В Минобороны Израиля поблагодарили Сергея Шойгу за помощь в возвращении гражданки страны из Сирии

Алексей Курильченко
22:48 19.02.2021
Правительство России выступило посредником в процессе обмена пленными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Гражданка Израиля была возвращена домой из Сирии, куда попала по ошибке. Об этом сообщил министр обороны Израиля Биньямин Ганц. Он отметил, что помощь в проведении операции по возвращению обеспечил Министр обороны РФ Сергей Шойгу и правительство России.

«Я благодарю министра обороны России Сергея Шойгу и российское правительство за помощь в гуманитарном вопросе - возвращении гражданки Израиля из Сирии», - заявил Ганц.

По его словам, сообщение о задержании гражданки Израиля сирийскими силами безопасности было получено две недели назад. После этого Ганц обратился к Шойгу с просьбой обеспечить посредничество России в вопросе обмена заключенными. После успешного обмена, женщина была доставлена на родину.

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