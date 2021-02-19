Работа в тандеме: пилоты и техники ВКС РФ рассказали о совместной службе в Сирии на базе Хмеймим

Рев реактивных двигателей не смолкает над авиабазой Хмеймим. Когда самолеты с гулом взлетают и заходят на посадку, все внимание в этот момент привлечено, конечно же, к ним. А вот работа инженерно-технического состава, без которого полеты были бы невозможны, не столь заметна.

Сразу после полета самолет заезжает на техническое обслуживание, и в этот момент работу техников можно сравнить с работой бригады пит-стопа на «Формуле-1», когда от того, как быстро справятся мастера, зависит, как скоро самолет сможет вылететь на очередное задание.

Целая бригада техников обступает самолет со всех сторон. Нужно быстро проверить исправность десятков систем. Мелочей здесь не бывает, узлы и агрегаты машины испытывают огромные перегрузки и перед каждым новым вылетом она должна быть на все 100% готова к выполнению задачи.

«Победа в воздухе куется на земле. Наш труд и вклад в работу авиации очень громаден, и нас очень высоко оценивают летчики за нашу работу. Мне очень нравится здешняя обстановка, которая приближена к боевой. Вернее, она и на самом деле боевая. Получаешь громаднейший опыт в работе на авиационной технике, которого дома нет», - делится начальник группы средств аварийного покидания самолета Игорь Ищенко.

Кроме предполетной подготовки бомбардировщики, штурмовики и истребители проходят регламентные работы. Это сродни обязательного ТО для автомобилей. Если ресурс какого-то из агрегатов, вплоть до двигателя, подходит к концу, его заменяют на новый, и все это специалисты могут сделать прямо на месте. В Сирии служат военные инженеры самой высокой квалификации.

«У меня - династия военных, я в третьем поколении - военнослужащий. Считал своим долгом пойти в военное училище и продолжать традицию нашей семьи», - рассказывает инженер авиационного комплекса Евгений Иванов.

Традиций и примет в авиации много: здесь нет полетов «последних», а есть только «крайние», да и цифру 13 пилоты не жалуют. И, как поется в песне: «Техник в старенькой спецовке, хлопнет борт по заканцовке».

«Есть особые приметы - когда выруливаешь на взлетную со своего старта, они по крылу погладят самолет. Также, когда встречают, могут погладить самолет, нос погладить ему. И мы приветствуем это, что они нас ждут с полета, переживают, что нас долго нет по времени. Полеты длительные, и они уже сидят, ждут, когда ты прилетишь», - говорит летчик со стажем Дмитрий.

Когда, наконец, самолет возвращается с очередного задания, пилоты идут отдыхать, а вот для техников кропотливая работа только начинается - и мелочей в ней никогда не бывает.