Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Работа в тандеме: пилоты и техники ВКС РФ рассказали о совместной службе в Сирии на базе Хмеймим

Алексей Алексеев
03:00 19.02.2021
В преддверии Дня защитника Отечества секреты своей работы и ежедневной службы приоткрыли специалисты самого высокого профиля.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Рев реактивных двигателей не смолкает над авиабазой Хмеймим. Когда самолеты с гулом взлетают и заходят на посадку, все внимание в этот момент привлечено, конечно же, к ним. А вот работа инженерно-технического состава, без которого полеты были бы невозможны, не столь заметна.

Сразу после полета самолет заезжает на техническое обслуживание, и в этот момент работу техников можно сравнить с работой бригады пит-стопа на «Формуле-1», когда от того, как быстро справятся мастера, зависит, как скоро самолет сможет вылететь на очередное задание.

Целая бригада техников обступает самолет со всех сторон. Нужно быстро проверить исправность десятков систем. Мелочей здесь не бывает, узлы и агрегаты машины испытывают огромные перегрузки и перед каждым новым вылетом она должна быть на все 100% готова к выполнению задачи.

«Победа в воздухе куется на земле. Наш труд и вклад в работу авиации очень громаден, и нас очень высоко оценивают летчики за нашу работу. Мне очень нравится здешняя обстановка, которая приближена к боевой. Вернее, она и на самом деле боевая. Получаешь громаднейший опыт в работе на авиационной технике, которого дома нет», - делится начальник группы средств аварийного покидания самолета Игорь Ищенко.

Кроме предполетной подготовки бомбардировщики, штурмовики и истребители проходят регламентные работы. Это сродни обязательного ТО для автомобилей. Если ресурс какого-то из агрегатов, вплоть до двигателя, подходит к концу, его заменяют на новый, и все это специалисты могут сделать прямо на месте. В Сирии служат военные инженеры самой высокой квалификации.

«У меня - династия военных, я в третьем поколении - военнослужащий. Считал своим долгом пойти в военное училище и продолжать традицию нашей семьи», - рассказывает инженер авиационного комплекса Евгений Иванов.

Традиций и примет в авиации много: здесь нет полетов «последних», а есть только «крайние», да и цифру 13 пилоты не жалуют. И, как поется в песне: «Техник в старенькой спецовке, хлопнет борт по заканцовке».

«Есть особые приметы - когда выруливаешь на взлетную со своего старта, они по крылу погладят самолет. Также, когда встречают, могут погладить самолет, нос погладить ему. И мы приветствуем это, что они нас ждут с полета, переживают, что нас долго нет по времени. Полеты длительные, и они уже сидят, ждут, когда ты прилетишь», - говорит летчик со стажем Дмитрий.

Когда, наконец, самолет возвращается с очередного задания, пилоты идут отдыхать, а вот для техников кропотливая работа только начинается - и мелочей в ней никогда не бывает.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.