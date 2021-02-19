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Более 52 тысяч беженцев вернулись в Карабах

Андрей Аркадьев
15:55 19.02.2021
За прошедший период нарушений режима прекращения огня не отмечено.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев на территорию Нагорного Карабаха. Всего на сегодняшний день на родину вернулось 52 681 человек, сообщил на брифинге представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

«С 16 февраля обеспечено безопасное прохождение шести автомобильных колонн ВС Азербайджана. Четырех через Лачинский коридор в северном направлении и обратно, а также двух колонн по маршруту Каджар – Красный Базар – Шуша и в обратном направлении», - сказал он.

Группами Центра гуманитарного реагирования, во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста, с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон, продолжается поиск и передача тел погибших военнослужащих.

Российскими инженерно-саперными группами ведется разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1398 зданий, около 450 километров дорог, очищено более 1446 гектаров территории, обнаружено 24 793 взрывоопасных предмета.

«Мы находимся у российского военного госпиталя в районе города Степанакерт, где врачебно-сестринскими бригадами медицинских отрядов особого назначения продолжается вакцинация личного состава миротворческого контингента вторым компонентом российской вакцины "Спутник V"», - добавил Перепелкин.

На сегодня провакцинировано более 1900 военнослужащих. Вакцинацию миротворцев планируется завершить до 28 февраля этого года.

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