«Мастера артиллерийского огня»: минометчики поразили технику «противника» под Мурманском

В арктической бригаде Северного флота в Мурманской области начался отбор лучших минометчиков на конкурс АрМИ «Мастера артиллерийского огня».

На полигоне расчеты выполняют нормативы по подготовке минометов к стрельбе, поиску целей, корректировке огня и организации связи. Для определения лучших нужно за минимальное время точно поразить мишени, имитирующие технику и живую силу противника на расстоянии до полутора тысяч метров.

Армейские международные игры 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения.

В прошлом году Армейские международные игры и Международный военно-технический форум «Армия-2020» прошли в одно время. Оба события стартовали 23 августа.