Армия В Вооруженных силах РФ выбран лучший пункт отбора на военную службу по контракту Андрей Аркадьев В Министерстве обороны РФ подвели итоги ежегодного конкурса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Вооруженных силах РФ выбрали лучший пункт отбора военнослужащих по контракту, он находится в Саратове. Среди победителей конкурса также Брянск и Севастополь. Памятные кубки победителям вручил заместитель министра обороны Николай Панков. «В 2020 году командованием войсками округов и Северного флота проведена большая работа по наращиванию и укреплению кадрового потенциала Вооруженных Силах Российской Федерации. Важная роль в ней отведена пунктам отбора, которые с 2012 года успешно решают задачи по комплектованию наиболее многочисленных групп воинских должностей. Солдат, сержантов, прапорщиков», - сказал он. При проведении конкурса организаторы учитывали множество параметров: число отобранных кандидатов, результаты профессионально-психологического тестирования сотрудников и уровень физической подготовки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика