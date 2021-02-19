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В Вооруженных силах РФ выбран лучший пункт отбора на военную службу по контракту

Андрей Аркадьев
14:32 19.02.2021
В Министерстве обороны РФ подвели итоги ежегодного конкурса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Вооруженных силах РФ выбрали лучший пункт отбора военнослужащих по контракту, он находится в Саратове. Среди победителей конкурса также Брянск и Севастополь. Памятные кубки победителям вручил заместитель министра обороны Николай Панков.

«В 2020 году командованием войсками округов и Северного флота проведена большая работа по наращиванию и укреплению кадрового потенциала Вооруженных Силах Российской Федерации. Важная роль в ней отведена пунктам отбора, которые с 2012 года успешно решают задачи по комплектованию наиболее многочисленных групп воинских должностей. Солдат, сержантов, прапорщиков», - сказал он.

При проведении конкурса организаторы учитывали множество параметров: число отобранных кандидатов, результаты профессионально-психологического тестирования сотрудников и уровень физической подготовки.

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