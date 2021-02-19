Бойцы спецназа десантировались из «Терминаторов» и уничтожили «диверсантов» в Забайкалье

В Забайкалье прошли учебно-тренировочные полеты. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» доставляли группы спецназа в район проведения выполнения боевых задач, где те отработали десантирование посадочным способом на неподготовленную площадку полигона Красный Яр.

Приземлившись, группы спецназа совершали пятикилометровый марш в точку сбора, где установили связь с командованием, а также осуществили засады, налеты и уничтожили условных диверсантов.

Между тем в Хабаровском крае пройдут тактические учения у экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Летчики армейской авиации Восточного военного округа должны разгромить базу террористов и поддержать огнем с воздуха наступление мотострелков. Полеты будут проходить на предельно малой высоте.