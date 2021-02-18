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Свалиться на голову и захватить: десантники снесли оборону «вражеского» аэродрома под Волгоградом

Светлана Головина
Виталий Никулин
09:45 18.02.2021
На задание батальон Камышинского соединения вылетел из Энгельса - к операции привлекли десять единиц Ил-76.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Волгоградской области прошли масштабные учения воздушно-десантных войск. На задание батальон Камышинского соединения вылетел из Энгельса - к операции привлекли десять единиц Ил-76.

Первыми через открытую рампу шагнули разведчики, затем началась выброска основных сил, а также боевых машин на многокупольных системах.

«Мы в самом эпицентре апофеоза тактических учений десанта. Наступающим нужно захватить командный пункт противника, а также уничтожить все склады ГСМ и боеприпасов», - передает с места корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

Десантники захватили все ключевые объекты аэродрома - полоса, диспетчерская вышка и склады топлива. Для десантников это был второй день отработки маневров. Впереди военным предстоит отработка действий в обороне.

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