Армия Свалиться на голову и захватить: десантники снесли оборону «вражеского» аэродрома под Волгоградом Светлана Головина Виталий Никулин На задание батальон Камышинского соединения вылетел из Энгельса - к операции привлекли десять единиц Ил-76. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Волгоградской области прошли масштабные учения воздушно-десантных войск. На задание батальон Камышинского соединения вылетел из Энгельса - к операции привлекли десять единиц Ил-76. Первыми через открытую рампу шагнули разведчики, затем началась выброска основных сил, а также боевых машин на многокупольных системах. «Мы в самом эпицентре апофеоза тактических учений десанта. Наступающим нужно захватить командный пункт противника, а также уничтожить все склады ГСМ и боеприпасов», - передает с места корреспондент «Звезды» Виталий Никулин. Десантники захватили все ключевые объекты аэродрома - полоса, диспетчерская вышка и склады топлива. Для десантников это был второй день отработки маневров. Впереди военным предстоит отработка действий в обороне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика