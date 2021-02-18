«Крокодилы» и «Терминаторы» плотным огнем уничтожили «вражескую» оборону на учениях под Челябинском

В Челябинской области прошли совместные учения экипажей Ми-24 и Ми-8. Задача экипажей – на сверхмалой высоте подойти к позициям условного противника и ракетами класса «воздух - поверхность» нанести удар его бронетехнике и зенитным установкам.

Ми-24 плотным огнем «уничтожили» вражескую оборону, и все для того, что бы дать дорогу основным силам. На Ми-8 разведчики десантировались прямо в тыл «неприятеля».

«Звену транспортно-боевым Ми-8 предстоит высадить в тылу неприятеля разведывательно-десантные группы. Задачи у мотострелков различны. Первые два отделения прикрывают, третье – окружает штаб условного противника и не дает возможности полевым командирам покинуть место боя, четвертое – минирует узел связи», - передает с места корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

На выгрузку по нормативу времени меньше, чем на погрузку - всего 20 секунд. По колено в снегу десантные группы рассредоточиваются на местности.

Полтора километра заснеженной, степной дороги менее чем за минуту заминировано. На сверхмалой высоте, всего 30 метров, экипаж Ми-8 сбросил на «вражескую» транспортную артерию 50 противотанковых и осколочных фугасов.

Согласно замыслу, заминированная степная дорога не только важный транспортный узел, но и условная граница позиций левого фланга неприятеля. Сейчас он фактически лишен возможности маневрировать. Минирование с воздуха, как и ракетные удары, выполнялись вертолетчиками условно. Главное - отработать слаженность действий большой группировки в воздухе.

«Выполняли первый удар шестеркой вертолетов, выходили во фронт, выполняли одновременный удар всем составом. Далее уходили на интервал, и работали уже по одному, по движущимся целям», - рассказал заместитель командира бригады по летной подготовке Евгений Данилов.

Совместные масштабные учения вертолетов Ми-8 и Ми-24 в этом году проходили впервые. Следующие в них примут участие уже эскадрильи различных типов вертолетов.