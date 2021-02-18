Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Крокодилы» и «Терминаторы» плотным огнем уничтожили «вражескую» оборону на учениях под Челябинском

Светлана Головина
Анатолий Бородкин
07:08 18.02.2021
На сверхмалой высоте - всего 30 метров - экипаж Ми-8 сбросил на «вражескую» транспортную артерию 50 противотанковых и осколочных фугасов.  
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Челябинской области прошли совместные учения экипажей Ми-24 и Ми-8. Задача экипажей – на сверхмалой высоте подойти к позициям условного противника и ракетами класса «воздух - поверхность» нанести удар его бронетехнике и зенитным установкам.

Ми-24 плотным огнем «уничтожили» вражескую оборону, и все для того, что бы дать дорогу основным силам. На Ми-8 разведчики десантировались прямо в тыл «неприятеля».

«Звену транспортно-боевым Ми-8 предстоит высадить в тылу неприятеля разведывательно-десантные группы. Задачи у мотострелков различны. Первые два отделения прикрывают, третье – окружает штаб условного противника и не дает возможности полевым командирам покинуть место боя, четвертое – минирует узел связи», - передает с места корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.  

На выгрузку по нормативу времени меньше, чем на погрузку - всего 20 секунд. По колено в снегу десантные группы рассредоточиваются на местности.

Полтора километра заснеженной, степной дороги менее чем за минуту заминировано. На сверхмалой высоте, всего 30 метров, экипаж Ми-8 сбросил на «вражескую» транспортную артерию 50 противотанковых и осколочных фугасов.  

Согласно замыслу, заминированная степная дорога не только важный транспортный узел, но и условная граница позиций левого фланга неприятеля. Сейчас он фактически лишен возможности маневрировать. Минирование с воздуха, как и ракетные удары, выполнялись вертолетчиками условно. Главное - отработать слаженность действий большой группировки в воздухе.

«Выполняли первый удар шестеркой вертолетов, выходили во фронт, выполняли одновременный удар всем составом. Далее уходили на интервал, и работали уже по одному, по движущимся целям», - рассказал заместитель командира бригады по летной подготовке Евгений Данилов.

Совместные масштабные учения вертолетов Ми-8 и Ми-24 в этом году проходили впервые. Следующие  в них примут участие уже эскадрильи различных типов вертолетов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.