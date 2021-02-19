Армия У границ РФ за неделю замечены 32 иностранных разведывательных самолета Анна Берестовая Нарушений Госграницы страны допущено не было. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: За прошедшую неделю у российских воздушных границ было зарегистрировано 32 самолета-разведчика иностранных государств. Соответствующую статистику дает газета «Красная Звезда». Помимо этого воздушную разведку вблизи границ Российской Федерации за указанный период производили 11 беспилотных летательных аппаратов. © "Красная Звезда" Нарушений Госграницы страны допущено не было. Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры ночных полетов поисково-спасательных и противолодочных вертолетов Ка-27, а также штурмовых Ка-29 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота. В них поучаствовали 12 экипажей военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика