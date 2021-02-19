У границ РФ за неделю замечены 32 иностранных разведывательных самолета
Нарушений Госграницы страны допущено не было.
© Фото: Минобороны России
За прошедшую неделю у российских воздушных границ было зарегистрировано 32 самолета-разведчика иностранных государств. Соответствующую статистику дает газета «Красная Звезда».
Помимо этого воздушную разведку вблизи границ Российской Федерации за указанный период производили 11 беспилотных летательных аппаратов.
Нарушений Госграницы страны допущено не было.
Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры ночных полетов поисково-спасательных и противолодочных вертолетов Ка-27, а также штурмовых Ка-29 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота. В них поучаствовали 12 экипажей военнослужащих.