Более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей в ЗВО прошли полную вакцинацию от COVID-19

В Западном военном округе более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей прошли полную вакцинацию препаратом «Спутник V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Добровольная вакцинация прошла на территории медицинских пунктов Северо-Западного, Центрального и части Приволжского федеральных округов. В медицинских пунктах объединений, соединений и воинских частей Западного военного округа были организованы все условия для хранения вакцины и медицинского осмотра военнослужащих и членов их семей для выявления противопоказаний.

В ближайшее время второй этап вакцинации пройдут более 40 тысяч военнослужащих и членов их семей. Дополнительно Западный военный округ получил свыше 55 тысяч доз «Спутника V» для прививания остальных военнослужащих и участников парада Победы.