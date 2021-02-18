Путин присвоил звание вице-адмирала командующему Каспийской флотилии
Также звание вице-адмирала присвоено руководителю Департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Андрею Вернигоре.
© Фото: Минобороны РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание вице-адмирала командующему Каспийской флотилией России Сергею Пинчуку. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Также звание вице-адмирала было присвоено руководителю Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа Андрею Вернигоре.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств. Среди них представители Росгвардии, МЧС, МВД, ФСИН и СК.