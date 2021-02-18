В Самарский военный госпиталь поступило более 13 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В 426-й военный госпиталь Центрального военного округа в Самаре поступили более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны.

Препарат был доставлен в специально оборудованных контейнерах с соблюдением всех условий хранения.

На данный момент более шести тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников воинских частей и учебных заведений Центрального военного округа провакцинировано вторым компонентом в регионах Поволжья.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Спутник V» на организм человека. Вакцинация проводится только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также подписания согласия на введение компонентов препарата.