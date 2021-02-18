Фрегат «Адмирал Касатонов» вновь вышел в Средиземное море

Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов», выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, завершил деловой заход в египетский порт Александрия, сообщает пресс-служба Северного флота.

Визит североморцев продолжался три дня. Вместе с фрегатом в порту находился спасательный буксир «Николай Чикер».

На корабле побывала делегация российского посольства во главе с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Египте и полномочным представителем России при Лиге арабских государств Георгием Борисенко. На суше североморцам организовали автобусные экскурсии по Александрии.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» и буксир «Николай Чикер» отошли от причалов египетского порта во второй половине дня и взяли курс в Средиземное море. В ближайшее время они будут действовать по плану дальнего похода в восточной части Средиземноморья.

За время плавания в Средиземном море российский корабль совершил деловые заходы в Алжир и Грецию. Египет стал третьей страной региона, в порт которой зашел новейший фрегат. Корабль вышел из Североморска 30 декабря. Перед походом моряки прошли вакцинацию от коронавируса - им ввели отечественный препарат «Спутник V».

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на корабле был торжественно поднят Андреевский флаг. «Адмирал Касатонов» был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.