Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Сверху видно все: в танковой армии ЗВО начался заключительный этап конкурса «Соколиная охота»

Андрей Аркадьев
16:57 18.02.2021
Участники выполняют задачи по поиску объектов в установленном квадрате местности, передаче координат на пункты управления.
Сверху видно все: в танковой армии ЗВО начался заключительный этап конкурса «Соколиная охота»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В танковой армии Западного военного округа стартовал заключительный этап конкурса АрМИ-2021 «Соколиная охота», в котором участвуют расчеты беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба ЗВО.

«Помимо сдачи зачетов по знанию теоретической части, специалисты выполняют практические полеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан" и "Элерон". При выполнении конкурсных заданий расчеты БЛА выполняют нормативы по развертыванию комплексов и запуску летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Также операторы БЛА показывают навыки посадки беспилотника на точность. Во время выполнения упражнения военнослужащим нужно посадить аппарат, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.