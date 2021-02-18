Сверху видно все: в танковой армии ЗВО начался заключительный этап конкурса «Соколиная охота»

В танковой армии Западного военного округа стартовал заключительный этап конкурса АрМИ-2021 «Соколиная охота», в котором участвуют расчеты беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба ЗВО.

«Помимо сдачи зачетов по знанию теоретической части, специалисты выполняют практические полеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан" и "Элерон". При выполнении конкурсных заданий расчеты БЛА выполняют нормативы по развертыванию комплексов и запуску летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Также операторы БЛА показывают навыки посадки беспилотника на точность. Во время выполнения упражнения военнослужащим нужно посадить аппарат, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.