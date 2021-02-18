Синхронная работа: расчеты«Искандеров» ЗВО нанесли «удары» дальностью до 500 км на учениях в Курской области

Военнослужащие ракетного соединения гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО завершили масштабные тактические учения в Курской области.

Расчеты комплекса «Искандер» вышли в позиционные районы и привели машины в боевое положение. Практическая работа велась одновременно по нескольким целям с военных полигонов, чтобы нанести массированный ракетный удар на дальности до 500 км.

Совершая марш, ракетчики отразили нападение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, а также отработали заряжание пусковых установок во время движения.

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Расчеты выполнили электронные пуски в условиях, когда им постоянно противодействуют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы поразить реактивные системы залпового огня «противника», а также средства противоракетной и противовоздушной обороны, самолеты и вертолеты «неприятеля» на аэродромах, укрепленных командных пунктах и объектах инфраструктуры.

© Минобороны РФ

Всего к учению привлекалось более 650 военнослужащих ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО и около 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.

© Минобороны РФ

ОТРК «Искандер» курского ракетного соединения Западного военного округа является самым новым комплексом, который был принят на вооружение в ВС РФ и завершил программу перевооружения на ракетные комплексы нового поколения в 2020 году.