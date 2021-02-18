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Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова

Андрей Аркадьев
13:39 18.02.2021
Глава российского военного ведомства назвал Мягкова одаренным актером, замечательным педагогом и режиссером.
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с уходом из жизни советского и российского актера театра и кино Андрея Мягкова. Об этом сообщает Минобороны России.

«Ушел из жизни одаренный актер, замечательный педагог и режиссер. Благодаря таланту, трудолюбию и удивительному обаянию ему удалось создать множество разноплановых, запоминающихся образов, так полюбившихся миллионам зрителей», - говорится в сообщении.

По словам министра, спектакли и фильмы, в которых был задействован Мягков, войдут в золотой фонд отечественной культуры. Шойгу также передал слова сочувствия и поддержки вдове актера Анастасии Вознесенской, его родственникам и друзьям.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в четверг, 18 февраля, в возрасте 82 лет. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Артист наиболее известен по своим ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж».

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