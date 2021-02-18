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Вираж за виражом: летчики Су-33 отработали ближний маневренный бой в Заполярье

Тимур Шерзад
13:58 18.02.2021
До этого летчики отточили технику пилотирования и навигации при элементах сложного и высшего пилотажа, проходившего на средних и больших высотах.
Вираж за виражом: летчики Су-33 отработали ближний маневренный бой в Заполярье
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пилоты палубных истребителей Су-33 отработали технику воздушных боев в Мурманской области. Полеты прошли в рамках летных тактических учений корабельного истребительного авиаполка Северного флота. 

Вначале летчики отточили технику пилотирования и навигации при элементах сложного и высшего пилотажа, проходившего на средних и больших высотах. А затем последовало самое сложное - отработка ближнего маневренного боя на малых и предельно малых высотах.

В полетах участвовала дюжина летчиков - как опытных, так и молодых. В небе Заполярья одновременно находилось до пяти истребителей, а всего было совершено два десятка самолетовылетов. Налет всех использовавшихся истребителей Су-33 вырос на десяток часов. 

При этом сами полеты проходили при низких температурах - что сказалось не только на летчиках, но и на группе руководства полетами и инженерно-авиационной службе. Но ходу учений это обстоятельство не помешало. 

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