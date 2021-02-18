Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Калининградский салют к 23 февраля дадут из пушек, штурмовавших Кенигсберг

Андрей Аркадьев
13:24 18.02.2021
Салют будет произведен из трех 105-мм и 125-мм фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3.
Калининградский салют к 23 февраля дадут из пушек, штурмовавших Кенигсберг
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Салютные расчеты Балтийского флота приступили к подготовке к Дню защитника Отечества, который в России отмечается каждый год 23 февраля. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота приступили к проведению тренировок без стрельбы из артиллерийских орудий и фейерверочных установок», - говорится в сообщении.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Калининграде будет произведен с использованием фронтовых пушек ЗИС-3, участвовавших в наступлении на Кенигсберг в 1945 году в ходе Великой Отечественной войны. Сами орудия были изготовлены в 1943 году, на некоторых из них остались следы осколков от участия в боевых действиях.

Долгое время праздник 23 февраля отмечался как День Советской армии и Военно-морского флота. После того как распался СССР, праздник по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.