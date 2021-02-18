Калининградский салют к 23 февраля дадут из пушек, штурмовавших Кенигсберг

Салютные расчеты Балтийского флота приступили к подготовке к Дню защитника Отечества, который в России отмечается каждый год 23 февраля. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота приступили к проведению тренировок без стрельбы из артиллерийских орудий и фейерверочных установок», - говорится в сообщении.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Калининграде будет произведен с использованием фронтовых пушек ЗИС-3, участвовавших в наступлении на Кенигсберг в 1945 году в ходе Великой Отечественной войны. Сами орудия были изготовлены в 1943 году, на некоторых из них остались следы осколков от участия в боевых действиях.

Долгое время праздник 23 февраля отмечался как День Советской армии и Военно-морского флота. После того как распался СССР, праздник по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ.