Армия Замминистра обороны Руслан Цаликов проверил работу Военной академии РВСН в Балашихе Тимур Шерзад Руслан Цаликов выполнил поручение Министра обороны Сергея Шойгу, вручив личному составу академии ряд государственных и ведомственных наград. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов посетил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе, и проверил ее работу. Замминистра выслушал доклады командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева и начальника академии генерал-майора Леонида Михолапа. В них освещались принципы организации учебного процесса, и другие вопросы, требующие участия руководства Минобороны. Цаликов посетил учебные аудитории и учебно-научный центр Академии и осмотрел экспозицию в ее музее. «Сегодня самая боеспособная по техническому состоянию армия. Вы люди все высокообразованные, особенно профессорско-преподавательский состав. Вот посмотрите сами - любые виды вооружения, не только ракетного-ядерного толка. Посмотрите по артиллерии современной, сравните наши системы ПВО, и вы увидите, что мы за эти девять лет сделали гигантский рывок вперед», - подчеркнул Руслан Цаликов, выступая в стенах Академии. Замминистра прочитал лекцию профессорско-преподавательскому составу, курсантам и слушателям Военной академии РВСН. Он затрагивала вопросы актуальных угроз и вызовов национальной безопасности России. Цаликов вспомнил и о социальных аспектах военного строительства, поговорил о взаимодействии армии и общества. Руслан Цаликов выполнил и поручение Министра обороны Сергея Шойгу, вручив личному составу академии ряд государственных и ведомственных наград. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика