«Танковые дуэли» и «Огневой прорыв»: экипажи Т-72 разгромили «противника» в Кузбассе

«Танковые дуэли» и «Огневой прорыв» отработали танкисты Центрального военного округа в Кемеровской области. Эффектные приемы военнослужащие использовали для разгрома живой силы условного противника на полигоне Юргинский.

Обнаружить цели удалось с помощью новейших оптико-электронных комплексов «Ирония». Колонна военной техники условного противника маршем выдвинулась для захвата населенного пункта. Командование приняло решение применить танковые подразделения.

Используя элемент неожиданности, танкисты атакой с ходу, с максимально допустимой скоростью движения, из штатного вооружения разгромили условного противника. Кроме этого, экипажи сразились в так называемой «Танковой дуэли», по условиям которой военнослужащим необходимо было первыми обнаружить цель и поразить условного противника.

Между тем в Новосибирской области на полигоне Шилово прошли учения спецназа Центрального военного округа. В ходе тренировки военнослужащие разгромили штаб условного противника. Для уничтожения неприятеля была задействована ударная группа на бронеавтомобилях «Тигр» с установленными на турели пулеметами «Печенег» и «Корд».

Окружив лагерь, спецназовцы открыли огонь по «противнику» из автоматов АК и пулеметов «Печенег». После уничтожения условного противника военнослужащие оказали помощь «раненым» и осуществили их эвакуацию в безопасный район.