Армия Расчеты «Панцирь-С» накрыли «свинцовым дождем» условного противника в Сибири Светлана Головина Надежда Котормус Военные обнаружили диверсионную колонну при помощи оптикоэлектронной системы, после чего открыли огонь из 30-миллиметровых зенитных автоматов на расстоянии до четырех километров. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в ходе учений в Сибири предотвратил атаку условного противника.



Согласно легенде, военные совершили марш в назначенный район на штатной технике. Обнаружить диверсионную колонну удалось при помощи оптикоэлектронной системы. «По предварительным подсчетам, потери противника - это две бригады легкобронированной техники и два десятка условных летательных аппаратов», - передает с места корреспондент «Звезды» Надежда Котормус. Изначально зенитчики взяли цель на сопровождение, после чего измерили дальность и открыли огонь из 30-миллиметровых зенитных автоматов на расстоянии до четырех километров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика