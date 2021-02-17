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Расчеты «Панцирь-С» накрыли «свинцовым дождем» условного противника в Сибири

Светлана Головина
Надежда Котормус
09:54 17.02.2021
Военные обнаружили диверсионную колонну при помощи оптикоэлектронной системы, после чего открыли огонь из 30-миллиметровых зенитных автоматов на расстоянии до четырех километров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в ходе учений в Сибири предотвратил атаку условного противника.

Согласно легенде, военные совершили марш в назначенный район на штатной технике. Обнаружить диверсионную колонну удалось при помощи оптикоэлектронной системы.

«По предварительным подсчетам, потери противника - это две бригады легкобронированной техники и два десятка условных летательных аппаратов», - передает с места корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

Изначально зенитчики взяли цель на сопровождение, после чего измерили дальность и открыли огонь из 30-миллиметровых зенитных автоматов на расстоянии до четырех километров.

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