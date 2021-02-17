Невидим и неуязвим: как выглядит секретное советское хранилище в скалах под Севастополем

Под Севастополем военные впервые показали журналистам стратегическое хранилище, вырубленное в скалах в 1970-х годах. Объем секретного объекта вмещает семь железнодорожных составов с дизелем и бензином.

Скрытый в глубине Мекензиевых гор секретный объект практически неуязвим для удара с воздуха. Склад абсолютно невидим для дронов, спутников и самолетов-разведчиков противника.

«Сами резервуары представляют собой цилиндрические стаканы и, когда в старые технологии осуществлялось строительство, налистывалось днище резервуара скальной выработки , оформлялся первый его пояс, создавался понтон из бочек и по мере монтажа стенок резервуара заливалась вода, поднимался понтон и завершалось строительство», - рассказал начальник службы ГСМ Черноморского флота полковник Сергей Шишканов.

Хранилище было восстановлено в 2019 году. Оно оснащено по последнему слову техники и полностью автоматизировано - четыре резервуара высотой 32 метра перекрывают все потребности Черноморского флота. Отгружать топливо можно как при помощи мощнейшей насосной станции, так и самотеком.