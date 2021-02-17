Командиры танковых частей поразили условные беспилотники в -30 в Подмосковье

На сборах в Московской области прошли стрельбы командиров гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа. На полигоне все приближено к настоящим боевым условиям, однако выполнение задач усложнил мороз -30 градусов и однообразный заснеженный рельеф.

Командиры Т-72 и Т-80 уничтожили низколетящие летательные аппараты условного противника на расстояние от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов «Корд».

Прохождение экзамена является важным этапом для каждого офицера. По итогам командирам выставляются оценки, которые переносятся в ведомость и предоставляются в часть по месту службы.

Всего в стрельбах были задействованы свыше 100 военнослужащих и более 30 единиц вооружения, а также техники танкового объединения ЗВО.