Противолодочные самолеты ТОФ прибыли из Приморья на сборы в Краснодарский край

Согласно плану боевой подготовки два дальних противолодочных самолета Ту-142, находящиеся на вооружении морской авиации Тихоокеанского флота, совершили перелет протяженностью более семи тысяч километров из Приморского края на аэродром в Ейске.

В Краснодарский край тихоокеанцы прибыли для участия в сборах экипажей морской авиации ВМФ по подготовке к дозаправке самолетов топливом в воздухе, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В ходе сбора «противолодочники» совместно с экипажами самолетов Ил-78 дальней авиации будут совершенствовать на практике свои навыки по выполнению этого сложнейшего элемента подготовки. Полеты будут выполнятся как днем, так и в условиях ночи.