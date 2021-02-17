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Противолодочные самолеты ТОФ прибыли из Приморья на сборы в Краснодарский край

Валентина Пескова
05:09 17.02.2021
Два самолета Ту-142 дальней авиации пролетели более семи тысяч километров для участия в сборах морской авиации ВМФ.
Противолодочные самолеты ТОФ прибыли из Приморья на сборы в Краснодарский край
© Фото: Минобороны РФ
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Согласно плану боевой подготовки два дальних противолодочных самолета Ту-142, находящиеся на вооружении морской авиации Тихоокеанского флота, совершили перелет протяженностью более семи тысяч километров из Приморского края на аэродром в Ейске.

В Краснодарский край тихоокеанцы прибыли для участия в сборах экипажей морской авиации ВМФ по подготовке к дозаправке самолетов топливом в воздухе, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В ходе сбора «противолодочники» совместно с экипажами самолетов Ил-78 дальней авиации будут совершенствовать на практике свои навыки по выполнению этого сложнейшего элемента подготовки. Полеты будут выполнятся как днем, так и в условиях ночи.

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