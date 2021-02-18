В Сирии при помощи беспилотников ВКС РФ обнаружили крупный схрон оружия террористов

Правительственные войска Сирии, при поддержке беспилотников ВКС РФ обнаружили тайник с оружием, принадлежавший боевикам террористической организации «Исламское государство»*. Хранилище находилось на востоке провинции Хомс. Оружие использовалось для ведения террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

«В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которые были обнаружены в районе схрона и выполнявших, судя по всему, функцию охранения», - сообщил представитель группировки войск ВС РФ.

В тайнике обнаружено 36 единиц автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, установка ПТУР, 87 мин и гранат, около 40 килограммов взрывчатых веществ и свыше 22 тысяч боеприпасов. Также в схроне обнаружены медикаменты и продукты питания.

Арсеналы и склады боевиков сирийская армия и российские военнослужащие находят регулярно во многих провинциях страны, особенно на территориях, которые долгое время контролировались террористами. Их также помогают обнаружить местные жители, которые осведомлены о расположении схронов или находят их случайно.

В декабре прошлого года в провинции Деръа было найдено сразу десять тайников с оружием и боеприпасами, а в провинции Идлиб – подземный штаб боевиков, в котором хранилась взрывчатка. Схроны были уничтожены, в том числе с использованием хранившихся в них взрывчатых веществ.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ.