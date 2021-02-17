В Самарской области из-за непогоды бригада связи проходит обучение в виртуальной реальности

В связи с сильными морозами, командование Центрального военного округа в Самарской области приняло решение сократить время пребывания военнослужащих на открытом воздухе. Часть занятий была перенесена в специально оборудованные компьютерные классы, оборудованные учебно-тренировочными комплексами с виртуальной реальностью.

Руководитель занятий проводит как индивидуальные, так и групповые тренировки, в реальном режиме времени отслеживая действия каждого обучаемого. Современное программное обеспечение позволяет моделировать работу стационарного или подвижного узлов связи. На занятия привлекаются связисты различных специализаций: тропосферной, радиорелейной, проводной и спутниковой связи.

Во время морозов военнослужащие не забывают и о физических тренировках - они проходят в спортивных залах и специальных учебных классах с механическими тренажерами. Также на полигонах и парках боевых машин развернуты более ста пунктов обогрева личного состава. Военнослужащим организована выдача промежуточного питания, в частности, бутербродов и горячего чая.