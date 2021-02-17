Полный бак: как бойцы службы горючего ВС РФ работают на авиабазе Хмеймим

Служба горючего российской армии отмечает сегодня 85-й день рождения. С профессиональным праздником военнослужащих уже поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На авиабазе Хмеймим, где по особому случаю побывал корреспондент «Звезды», - особое отношение к топливу. Горючее в Сирию приходится везти из России, а требования к его качеству - повышенные. Без помощи бойцов этой службы в небо не поднимутся самолеты, не заведутся танки и БТРы, и даже не тронутся с места грузовики.

«Без горючего нет боевой мощи, а без службы горючего нет вооруженных сил! У нас не было ни одного срыва обеспечения материалами ГСМ нашей группировки, а четко налаженная система контроля качества обеспечивает безаварийную работу наземной техники и летательных аппаратов группировки», - делится начальник службы горючего группировки ВС РФ в Сирии Максим Соколов.

Все начинается с лаборатории по контролю качества горючего, где берут пробы топлива и проверяют их на наличие воды, примесей, а также определяют их плотность. Если фракционный состав соответствует качеству, топливо принимается к дальнейшей работе.

© Минобороны РФ

Когда операция в Сирии только начиналась, работать приходилось практически в полевых условиях, но сейчас российская группировка стараниями службы ГСМ обладает самой продвинутой инфраструктурой.

Централизованная система заправки может непрерывно подавать авиационный керосин напрямую из хранилища, без использования автоцистерн, а значит, самолет будет подготовлен к очередному вылету в несколько раз быстрее.

© Минобороны РФ

Бензин и дизель самолетам не нужны, однако бронетехнике и автомобилям без них - никак. В вопросах этого вида топлива российская группировка полностью автономна и не зависит ни от каких внешних факторов. На авиабазе оборудованы современные хранилища и заправочные станции, где используются насосы высокого давления и чтобы налить 35 тысяч литров бензина потребуется всего 15 минут.

© Минобороны РФ

За время работы в Сирии служба ГСМ обустроила склады и построила централизованный заправщик, сократив время на ожидание в очереди в несколько раз. Автомобили подъезжают сюда ежеминутно, а буквально рядом располагается еще и небольшой музей под открытым небом.

За 85 лет работы бойцы доказали, что девизом их службы могло бы стать только одно слово - надежность, ведь летчики, танкисты и водители всегда могут на них рассчитывать.

История службы горючего ведется с создания 17 февраля 1936 года Управления снабжения горючим Рабоче-крестьянской красной армии. В настоящее время она является одной из ведущих структур системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.