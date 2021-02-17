Разведчики уничтожили бронетехнику и сняли часовых: впечатляющие кадры подготовки к АрМИ в Приморье

На Сергеевском полигоне в Приморском крае войсковая разведка Восточного военного округа вступила в борьбу за поездку на Армейские международные игры. Чтобы пройти «отборочное сито» и попасть на всеармейский этап, подразделения обезвреживают растяжки, снимают часовых, добывают секретную информацию.

Для военнослужащих нет легких препятствий, на каждом шагу их поджидают ловушки: колючая проволока и растяжки с имитацией взрывных устройств. Разведчики преодолевают «Стандартный забор НАТО». Это препятствие полностью соответствует типовому ограждению на военных объектах альянса. Чтобы отогнуть колючую проволоку, бойцы используют приспособление, похожее на обычную рогатку. Следующие препятствие - стена высотой в двухэтажный дом.

Также военнослужащим нужно оперативно надеть средства защиты, чтобы без потерь пройти в ограниченном пространстве через участок, условно зараженный отравляющими веществами. Отработка таких навыков проходит в экстремальных условиях - на улице минус 15 и холодный северный ветер.

На каждом этапе нужно выполнять элементы спецоперации. В частности, разведчики устраивают диверсию на железной дороге условного противника, чтобы прервать транспортное сообщение.

На этом список сложных задач не заканчивается: участники спецподразделения уничтожают часовых и бронетехнику, после подключаются к линии связи противника.

На Сергеевском полигоне собрали лучших разведчиков со всего Восточного военного округа: Сахалин, Чита, Улан-Удэ, Хабаровск и Уссурийск. Кто из них самый быстрый и ловкий, судьи определяют с секундомерами в руках.

Тропу разведчика проходят на скорость. Причем все происходит как в реальном рейде - в тылу врага. На каждом бойце по 20 килограммов: разгрузочные жилеты, оружие и взрывчатка. Здесь каждая команда рассчитывает на победу.

«Главное - выдержка и терпение. Не бояться холода. Тут самое главное - сплоченность. Действовать как один организм», - поделился старший сержант разведывательного отделения Константин Александров.

Впереди военнослужащих ждет марш-бросок на 15 километров и засада на транспортную колонну противника. Та команда, которая покажет в сумме всех дисциплин лучший результат, будет представлять Восточный округ на всеармейских соревнованиях «Отличники войсковой разведки» в рамках конкурса Армейских международных игр.