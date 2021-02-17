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Истребители Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем

Андрей Аркадьев
17:38 17.02.2021
Нарушения государственной границы России не допущено.
Истребители Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем
© Фото: Минобороны России
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Два российских истребителя Су-27 поднялись на перехват двух французских самолетов тактической авиации «Мираж-2000», которые приблизились к воздушным границам России над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

После разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ истребители Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования.

Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Благодаря крайне удачной конструкции планера в Советском Союзе и затем в России на базе Су-27 создано несколько модификаций, которые относятся в том числе к поколению 4++ и считаются одними из самых современных самолетов в мире.

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