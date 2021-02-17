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Евкуров проверил военные учебные заведения и боевую подготовку в ВВО

Андрей Аркадьев
16:05 17.02.2021
На полигоне Белогорьевский генерал-лейтенант Евкуров проверил ход занятий по боевой подготовке на вновь открытом участке Армейской тактической стрельбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа. Преподаватели учебного заведения продемонстрировали замглавы военного ведомства лабораторные стенды собственной разработки.

Замминистра проверил состояние учебно-материальной базы и провел круглый стол с преподавательским составом и курсантами училища. Он ответил на вопросы присутствующих, которые касались переоснащения Военно-морского флота РФ, перспектив развития вооружения и военной техники нашей страны, роли России в мире и современной геополитической обстановки.

Кроме того, Евкуров наградил грамотами преподавательский состав училища за качественную подготовку кадров для Военно-морского флота и курсантов - за отличные показатели в учебе и спорте.

В штабе Тихоокеанского флота замглавы военного ведомства провел совещание, на котором заслушал доклады руководства флота и уточнил задачи по боевой подготовке и проведению подготовительных этапов конкурсов АрМИ-2021.

В ходе проверки Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Евкуров осмотрел спортивный зал, учебно-производственные мастерские, лаборатории тренажеров вождения автомобильной техники и боевых машин и танков, классы кафедры вооружения и стрельбы. Кроме того, ему представили тренажерный комплекс огневой подготовки «Вега», предназначенный для обучения личного состава огневой подготовке и управлению огнем в составе отделения (группы, расчета).

Замминистра отметил, что опытный преподавательский состав и материальная база училища позволяют готовить высококвалифицированных офицеров, отвечающих современным требованиям.

На полигоне Белогорьевский генерал-лейтенант Евкуров проверил ход занятий по боевой подготовке на вновь открытом участке Армейской тактической стрельбы.

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