Враг не пройдет: «Ночные охотники» уничтожили бронетехнику «противника» под Псковом

Колонну «вражеской бронетехники» уничтожили на учениях, которые проходили на полигоне в Псковской области. В воздушных маневрах задействовали армейскую авиацию.

В небо поднимали ударные вертолеты Ми-35, Ми-28 и многоцелевые Ми-8. Экипажи выполняли задачу как в составе тактических звеньев, так и одиночно. Для поражения целей применяли авиационные ракеты С-13, С-8, а также автоматические авиационные пушки.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Основное оружие - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров. Вероятность попадания в цель типа «танк» на дальности от 3 000 до 6 000 м - 0,7…0,8. Ракеты способны пробивать броню толщиной не менее 800 мм по нормали (за динамической защитой), боевая часть - до шести килограммов.