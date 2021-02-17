Профилактический обстрел более 200 гектаров лавиноопасных горных склонов провели на Камчатке

Военнослужащие соединения морской пехоты войск и сил на Северо-Востоке России провели профилактический обстрел горных склонов в лавиноопасных районах Камчатского полуострова.

Обстрел выполнялся по согласованию с Камчатским региональным противолавинным центром для взятия под контроль схода лавин и обеспечения безопасности жителей краевого центра, а также элементов энергетической системы Камчатского края.

Расчет 120-мм миномета «Сани», действуя в районе автодороги поселок Термальный - перевал Вилючинский, использовал около 30 мин с целью вызвать управляемый сход снежных масс со склонов вулкана Вилючинский на участках, превышающих 200 гектаров.

По итогам совместной работы было установлено, что снежный покров на склонах вулкана стабилен и в настоящий момент не представляет большой опасности.