Преподаватели Северо-Кавказского суворовского училища получили прививку от COVID-19
Всего привито более 200 гражданских и военнослужащих сотрудников учебного заведения.
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Во Владикавказе в Северо-Кавказском суворовском военном училище завершилась вакцинация от коронавируса, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В первую очередь были привиты сотрудники медицинских подразделений, преподаватели отдельных дисциплин, воспитатели учебных курсов и командный состав СВУ.
Вакцинация проводилась добровольно, с письменного согласия вакцинируемых, перед началом процедуры была доведена информация о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм.
Всего в Южном военном округе получили прививки более 30 тысяч военнослужащих. До конца апреля планируется вакцинировать более 225 тысяч человек.