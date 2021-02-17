Армия Преподаватели Северо-Кавказского суворовского училища получили прививку от COVID-19 Андрей Аркадьев Всего привито более 200 гражданских и военнослужащих сотрудников учебного заведения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Во Владикавказе в Северо-Кавказском суворовском военном училище завершилась вакцинация от коронавируса, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В первую очередь были привиты сотрудники медицинских подразделений, преподаватели отдельных дисциплин, воспитатели учебных курсов и командный состав СВУ. Вакцинация проводилась добровольно, с письменного согласия вакцинируемых, перед началом процедуры была доведена информация о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм. Всего в Южном военном округе получили прививки более 30 тысяч военнослужащих. До конца апреля планируется вакцинировать более 225 тысяч человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика