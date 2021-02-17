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Шойгу поздравил специалистов МТО с 85-летием создания службы горючего

Валентина Пескова
00:52 17.02.2021
Специалисты службы с 1936 года бесперебойно обеспечивают армию и флот топливом и горюче-смазочными материалами.
Шойгу поздравил специалистов МТО с 85-летием создания службы горючего
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился со словами поздравления к специалистам материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ по случаю их профессионального юбилея - 85-летия создания службы горючего.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо Отечества!» - говорится в поздравлении на сайте Минобороны РФ.

День празднования годовщины создания службы горючего в ВС РФ установлен 17 февраля. Глава военного ведомства РФ напомнил, что история службы берет начало с образования в 1936 году Управления снабжения горючим РККА. С самых первых дней создания оно играло важную роль как в повседневной жизнедеятельности войск, так и в ходе выполнения боевых задач.

«В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов благодаря мужеству и самоотверженному труду специалистов службы армия и флот бесперебойно обеспечивались топливом, горючим и смазочными материалами. В послевоенный период личный состав не раз участвовал в локальных конфликтах, где с честью выполнял свой служебный долг», - отметил Сергей Шойгу.

Как заявил министр обороны, служба горючего и сегодня остается одной из ведущих структур системы материально-технического обеспечения ВС РФ, внося весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

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