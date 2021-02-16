На Балтийском флоте приступили к вакцинации участников парада Победы.

Так, в Калининграде в местах постоянной дислокации уже развернули специальные прививочные пункты. Одними из первых прививают морских пехотинцев и курсантов Военно-морской академии. Они представят флот на главном параде страны на Красной площади.

Сейчас проходит вакцинация первым компонентом российской вакцины «Спутник V». Уже к началу тренировок военнослужащие успеют получить и второй компонент.