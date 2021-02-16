Тайны арктических экспедиций: Шойгу осмотрел уникальную выставку, открывшуюся в Национальном центре управления обороной

В Национальном центре управления обороной в Москве открылась выставка, ставшая итогом масштабной совместной работы министерства обороны и Русского географического общества. Каждый экспонат - отдельная веха в становлении Вооруженных сил. Оценил масштабы выставки и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Каждую экспозицию связывает их история, география и военный опыт. Некоторые реликвии, такие как трехдюймовая полевая пушка Красной Армии 1902 года, прошла немалый путь, чтобы доехать до самой закрытой военной структуры.



«Ее погрузили сначала в автомобиль, потом самолет летел до военного аэродрома, потом снова автомобиль и потом уже несколько метров своим ходом», - пояснил начальник отдела фондов военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Руслан Чумак.

Часть исторического наследия спрятана под плотным защитным стеклом, например, личное дело Василия Чапаева.

«В конце этой анкеты написано, что зачислен как имеющий революционный стаж, а чуть ниже - "почти безграмотный"», - рассказал замдиректора центрального музея ВС РФ Владимир Лукин.

В экспозиции также представлен восстановленный на полотне бой под Псковом 1918 года, момент, когда, по сути, сформировалась Красная Армия. У арктической части особо привлекают внимание буксир МБ12 и ледокол Илья Муромец, которые исследовали острова северных архипелагов и буквально реконструировали маршруты дореволюционных экспедиций.

На Новой Земле находили то, чего абсолютно не ожидали. Так, в середине 19 века по северным проливам проходили богатые корабли австро-венгерских экспедиторов, наполненные весьма разнообразным провиантом.

Современные отечественные экспедиции выходят на новый уровень, например, стратосферный зонд, который обычно применяют в метеорологии, теперь оснащен серьезной начинкой. Аппарат не только изучает местность с воздуха, но и способен работать условным радиоприемником на больших расстояниях.

«Поднимается шар на веревке, а на нем закреплен ретранслятор. Все это позволяет покрытию радиосвязи. Его можно применять для десантирования десантников , стратонавты, с высоты вплоть до 12 километров», - рассказал ведущий специалист экспедиционного центра министерства обороны РФ Антон Юрманов.

В ближайшее время специалисты уже намерены провести первые прыжки десанта из стратосферы в районе русской Арктики.