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И скорость, и дистанция: экипажи Ил-76 отработали полеты в боевых порядках

Валентина Пескова
05:44 16.02.2021
Летчики пролетели над Тверской областью, выдерживая строй и имитируя высадку воздушного десанта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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В Тверской области молодые экипажи Ил-76 провели полеты в боевых порядках. Поднявшись в небо, сразу десять транспортных самолетов осуществили прохождение строем, при этом перед экипажами была поставлена задача сымитировать во время учений высадку воздушного десанта.

Летчики прошли по маршруту, выдерживая строй, а также выполнили полет с открытыми рампой и боковой дверью - все как при настоящей выброске техники и личного состава.

Как часто отмечают военные, для экипажей транспортных Ил-76 особенно важно уметь держать скорость и дистанцию между машинами.

Ведь к масштабной десантной операции могут привлечь десятки самолетов: такой сценарий в последние годы уже не раз отрабатывали на стратегических маневрах.

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