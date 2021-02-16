И скорость, и дистанция: экипажи Ил-76 отработали полеты в боевых порядках

В Тверской области молодые экипажи Ил-76 провели полеты в боевых порядках. Поднявшись в небо, сразу десять транспортных самолетов осуществили прохождение строем, при этом перед экипажами была поставлена задача сымитировать во время учений высадку воздушного десанта.

Летчики прошли по маршруту, выдерживая строй, а также выполнили полет с открытыми рампой и боковой дверью - все как при настоящей выброске техники и личного состава.

Как часто отмечают военные, для экипажей транспортных Ил-76 особенно важно уметь держать скорость и дистанцию между машинами.

Ведь к масштабной десантной операции могут привлечь десятки самолетов: такой сценарий в последние годы уже не раз отрабатывали на стратегических маневрах.