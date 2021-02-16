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Миротворцы РФ доставили 185 тонн груза в Кельбаджарский район Азербайджана

Валентина Пескова
05:00 16.02.2021
Колонна военных автомобилей КамАЗ прибыла в регион, привезя необходимое оборудование и стройматериалы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, которые перешли под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов очередная российская колонна Центра гуманитарного реагирования доставила 185 тонн груза в Кельбаджарский район.

Машины сопровождения обеспечили безопасность 25 военным автомобилям КамАЗ, которые привезли генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы.

Содействие в восстановлении мирной жизни в регионе оказывается азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана, заключенного 9 ноября 2020 года.

Согласно документу, подписанному президентом РФ, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действия. Исполнение условий соглашения контролируют силы миротворческого контингента Российской Федерации, состоящего из подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО.

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