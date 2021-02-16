Армия Миротворцы РФ доставили 185 тонн груза в Кельбаджарский район Азербайджана Валентина Пескова Колонна военных автомобилей КамАЗ прибыла в регион, привезя необходимое оборудование и стройматериалы. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, которые перешли под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов очередная российская колонна Центра гуманитарного реагирования доставила 185 тонн груза в Кельбаджарский район. Машины сопровождения обеспечили безопасность 25 военным автомобилям КамАЗ, которые привезли генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы. Содействие в восстановлении мирной жизни в регионе оказывается азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана, заключенного 9 ноября 2020 года. Согласно документу, подписанному президентом РФ, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действия. Исполнение условий соглашения контролируют силы миротворческого контингента Российской Федерации, состоящего из подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика