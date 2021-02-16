Восстановили линию связи при -30 градусах: кадры второго этапа конкурса «Уверенный прием-2021» под Екатеринбургом

Подразделения войск связи авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) завершили участие во втором этапе конкурса Армейских международных игр - 2021 «Уверенный прием-2021» в Свердловской области.

В ходе соревновательной программы водители, радиотелеграфисты и начальники экипажей сдали нормативы по физической подготовке, а также теоретические зачеты по технической, специальной подготовке и военной топографии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В условиях низких температур, до -30 градусов, представители команд соревновались в выполнении упражнений по контрольной стрельбе из штатного оружия, показав хорошие результаты. Сдавали нормативы по развертыванию средств связи в составе экипажей и определили лучшего в военизированной эстафете. В программу мероприятия также входила лыжная гонка, восстановление линии связи во время прохождения трассы на лыжах, а также нормативы по сборке и разборке автомата.

По итогам конкурса уверенную победу одержала команда военных связистов из Республики Хакасия. Всего в армейском этапе конкурса приняло участие 11 команд, которые представляли семь регионов России. Также было задействовано 10 единиц техники.