В Поволжье прошел второй этап вакцинации гражданского персонала воинских частей

В регионах Поволжья гражданский персонал воинских частей и учебных заведений Центрального военного округа прошел второй этап вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата на организм человека. Медики проводят осмотр каждого пациента, после чего с ними проводит консультацию терапевт.

На данный момент вакцинацию вторым компонентом сделали более 6 тыс. военнослужащих и гражданский персонал воинских частей и учебных заведений Центрального военного округа в регионах Поволжья.