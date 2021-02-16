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В Поволжье прошел второй этап вакцинации гражданского персонала воинских частей

Алексей Курильченко
21:41 16.02.2021
Вакцинацию препаратом «Спутник V» уже прошли более 6 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников региона.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В регионах Поволжья гражданский персонал воинских частей и учебных заведений Центрального военного округа прошел второй этап вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата на организм человека. Медики проводят осмотр каждого пациента, после чего с ними проводит консультацию терапевт.

На данный момент вакцинацию вторым компонентом сделали более 6 тыс. военнослужащих и гражданский персонал воинских частей и учебных заведений Центрального военного округа в регионах Поволжья.

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